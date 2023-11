Dimitri De Condé heeft heel concrete opdracht gekregen bij KRC Genk

KRC Genk heeft de perceptie om een sympathieke provincieclub te zijn. Maar dat moet volgens de clubleiding anders worden.

Sympathie dwingt KRC Genk sowieso af met het gebrachte voetbal. Dat ze soms meespelen voor de prijzen en elk jaar sterke transfers realiseren, dat is niet meer voldoende bij de Limburgers.

“Wat resultaten betreft zijn we de nummer twee van België de laatste vijf jaar, maar we zijn ambitieus. Vorig seizoen deden we mee voor de titel en je hoopt dan dat je dit seizoen ook vanaf dag één mee bent. Dat is niet gelukt”, geeft Head of Football Dimitri De Condé toe aan Het Laatste Nieuws.

Hij kreeg een heel concrete doelstelling van de clubleiding. “Peter Croonen heeft me de opdracht gegeven om van Genk de beste club van België te maken. Hoe ga ik dat doen? Het is een proces dat niet van vandaag of morgen gaat.”

De manier waarop de club bekeken wordt van buitenaf moet veranderen. “Ik wil naar een situatie waarbij iedereen - ook jullie media - Genk minder ziet als springplank, maar ons met prijzen gaat associëren. In de communicatie naar onze spelers hameren we erop dat alleen Genk telt. Die toptransfer komt er wel als je presteert.”