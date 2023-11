Dimitri De Condé stelt zijn eisen bij KRC Genk voor wintermercato

KRC Genk gaat met ups en downs door de competitie. Het is uitkijken wat de wintermercato brengt voor de Limburgers.

Het worden opnieuw drukke wintermaanden voor KRC Genk. Ook voor Head of Football Dimitri De Condé komt er een heel belangrijke periode aan.

“Zeker. In het voetbal moet je voorbereid zijn op het onverwachte. In januari missen we minstens vier spelers door de Afrika Cup. We gaan van een kern van 21 naar een van 17 veldspelers, waar we nog twee jongeren aan zullen toevoegen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Genk is tevreden met het huidige spelerspotentieel en wil daar tijdens de wintermercato eigenlijk niet meer aan sleutelen. “Ik wil duidelijk zijn: we willen deze kern samenhouden en niemand laten gaan. Uitzonderingen heb je altijd - een niet te weigeren bod kan altijd - dat is overal zo. Maar wij gaan heel moeilijk doen.”

De Condé stelt ook duidelijk zijn eisen aan de huidige spelerskern over een mogelijk vertrek. “Moest die uitzondering toch voorvallen, moet je zorgen dat je kan anticiperen. Spelers moeten op hun beurt duidelijk zijn met hun wensen. Half december willen we het weten, ze moeten niet op 7 januari komen aankloppen.”