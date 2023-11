Moeilijke partij in IJsland voor Gent, maar Gift Orban krijgt basisplaats en steelt de show

KAA Gent kon in Breidablik een goede zaak doen in de Conference League. Het moest daarvoor wel tot het gaatje gaan in IJsland en ook leren omgaan met niet echt makkelijke omstandigheden in een koude omgeving.

KAA Gent had in eigen huis makkelijk de maat genomen van Breidablik en wilde dan ook graag ook in IJsland de volle buit pakken. Op die manier zouden ze opnieuw een stapje dichterbij groepswinst komen in de Conference League - belangrijk om een ronde minder te moeten spelen na Nieuwjaar.

Hein Vanhaezebrouck roteerde flink en gaf onder meer Agbor en Nurio Fortuna een kans in de defensie. In de spits kregen we Gift Orban naast Cuypers, in doel mocht Paul Nardi zijn terugkeer maken na zijn hersenschudding opgelopen tegen Cercle Brugge.

Gift Orban steelt de show

Gift Orban zou meteen zijn stempel drukken op de wedstrijd. Na vijf minuten kon hij de eerste goede kans meteen omzetten in een doelpunt, nadat hij een voorzet van Gerkens knap binnenkopte. Een snelle 0-1, waardoor de Buffalo's op weg leken naar een makkelijke avond.

© photonews

© photonews

Het zou anders uitdraaien, want in enkele dolle minuten op het kwartier maakten de IJslanders er meteen 2-1 van. Eerst kon Svanthorsson een bal aan de tweede paal makkelijk binnen tikken, enkele minuten later profiteerde hij van weinig doortastend keeperswerk van Nardi op een schot van Eyjolfsson.

En dus werd het een lange match voor de Gentenaren plots. Pas na de rust konden ze alsnog orde op zaken zetten. Eerst kon Gift Orban vanop de stip een fout op Cuypers afstraffen, wat later vond Tissoudali hem helemaal vrij en dus kon hij zijn hattrick volmaken.

Moeilijke match

© photonews

© photonews

Sterk werk van Gift Orban, die 90 minuten lang een gesel was voor de IJslandse defensie. Vanhaezebrouck koos daarna voor wat meer verdedigende zekerheid, maar het was tot op het einde bibberen voor de Buffalo's.

De zege kwam niet meer in gevaar en dus mag KAA Gent met 10 op 12 stilaan dromen van groepswinst. Maccabi Tel Aviv won op bezoek bij Zorya Luhansk en springt naar de tweede plaats in de poule met nog een wedstrijd minder gespeeld.