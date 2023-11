Tissoudali egoïstisch tegenover Orban? Deze uitleg heeft hij er zelf over klaar

KAA Gent won afgelopen weekend op bezoek bij Sporting Charleroi. Er blijft veel te doen over de rivaliteit tussen de spitsen van de Buffalo's.

Trainer Hein Vanhaezebrouck koos op bezoek bij Sporting Charleroi voor Tarik Tissoudali en Hugo Cuypers in de spits. Gift Orban moest opnieuw vrede nemen met de rol van bankzitter en invaller bij de Buffalo's, een rol die hij eigenlijk helemaal niet wil spelen en hem al uitspraken deed doen om te vertrekken.

Vanhaezebrouck is bijzonder kritisch voor zijn spelers, zo geeft Tissoudali mee in Het Nieuwsblad. De trainer van KAA Gent houdt zich niet in om commentaar en kritiek te geven, ook niet op mannen met naam en faam binnen het team. "Bij mij gaat het vaak om de goeie loopactie maken, de passing in de eindfase. Maar ja, ik kan niet alles hebben, hè. Anders zou ik hier niet spelen", is Tissoudali zelfkritisch.

Al was er tegen Charleroi wel wat onenigheid met Gift Orban, zo leek het wel. Tissoudali gaf enkele keren de bal niet af aan de Nigeriaan, terwijl dat wel perfect mogelijk was. De Marokkaan is echter overtuigd dat hij niet te egoïstisch speelt ten opzichte van zijn ploegmaat.

"Soms lijkt het makkelijker van buitenaf. In eerste instantie wilde ik de bal wel afspelen", gaat Tissoudali verder. "Maar net dan dacht ik dat mijn tegenstander het doorhad. Ik beslis in een fractie om niet meteen te spelen, maar eerst proberen die verdediger te passeren. Het gaat om beslissingen afwegen. Ik heb het er niet met hem over gehad, maar ik denk wel dat Gift dat begrijpt. Hij is zelf ook zo: iemand die alleen maar wil scoren.”