Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over tegendoelpunten en Gift Orban na hattrick: "Zonder Gerkens en Tissoudali ..."

KAA Gent kan Europees voetbal na Nieuwjaar stilaan ruiken. Ook op bezoek bij het IJslandse Breidablik werd gewonnen. Met 2-3, al had het eigenlijk vlotter gekund of gemoeten. Dat liet ook Hein Vanhaezebrouck weten.

Na een vroege voorsprong via Gift Orban kwam Gent in IJsland op een 2-1 achterstand. Pas na de rust konden de Buffalo's erop en erover. En op het einde was het zelfs nog een paar keer bibberen dat Breidablik niet op een 3-3 gelijkspel zou komen.

"De drie punten zijn belangrijk, we hebben het onszelf moeilijker gemaakt dan nodig. Maar we wisten dat we er niet over zouden gaan lopen", aldus Hein Vanhaezebrouck bij VTM in een reactie na de zege tegen de IJslanders.

Tegendoelpunten individuele fouten

"De tegendoelpunten zijn individuele fouten, daar kan je weinig aan doen. Je kan je als team voorbereiden, maar bij individuele fouten is er niets aan te doen. Dat kan gebeuren in het voetbal, maar daardoor kom je op achterstand in moeilijke omstandigheden."

"De invallers hebben iets toegevoegd en zo konden we er nog over gaan. Gift Orban? Het is zeker ook zijn verdienste, maar zonder Gerkens of Tissoudali maakt hij er ook geen drie natuurlijk. Ik ben blij dat hij goed was, hij werkte heel hard. Dat is voor mij het belangrijkste."