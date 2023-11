Miserie tussen Tissoudali en Orban? Vanhaezebrouck komt met duidelijk statement

Is er een probleem tussen Tarik Tissoudali en Gift Orban? De passes die Tissoudali tegen Charleroi niet gaf blijven voor commotie zorgen.

Tarik Tissoudali wou er zelf niet veel woorden aan vuil maken, maar twee keer speelde hij Gift Orban niet aan in de match tegen Charleroi. Donderdagavond kreeg de Nigeriaan wel weer alle ballen en hij scoorde een hattrick.

“Er is geen probleem tussen Tarik en Gift”, benadrukt Vanhaezebrouck bij Het Laatste Nieuws. “Ze hebben een goede verstandhouding, ze lachen samen. Tarik moet gewoon zorgen dat hij de juiste keuzes maakt, zo simpel is het. Dat deed hij vanavond. Het is eigen aan spitsen dat ze soms voor eigen succes gaan. Alleen verwacht ik van hen dat ze betere keuzes maken.”

Tissoudali liet eerder al weten dat hij een betere klik heeft met Cuypers, maar Vanhaezebrouck wil daar niet veel woorden aan vuil maken.

“Aan zulke uitspraken besteed je beter niet te veel aandacht. Tarik zei ooit dat hij een betere klik had met Depoitre dan met Cuypers. Tarik zegt veel, hé. Als hij volgende week drie keer scoort met Gift naast hem, dan zal hij weer de beste klik met Gift hebben. Ik stel vast dat het vlot loopt als Tarik met Depoitre, Cuypers of Orban speelt. Op voorwaarde dat hij zélf op niveau is.”