Opvallend nieuws over de blessure van Bryan Heynen

Bryan Heynen moest donderdag vervangen worden tegen Ferencvaros. Hij maakte een stevige botsing met een tegenstander.

KRC Genk kwam niet ongehavend uit de strijd van het Conference League-duel in Hongarije. Vooral over de uitgevallen kapitein Bryan Heynen waren er veel vraagtekens.

“Op het veld van Ferencvaros streden onze jongens voor elke centimeter. Zoals steeds ging onze kapitein Bryan Heynen mee voorop in de strijd. In minuut 30 botste hij zwaar met de Servische spits Aleksandar Pešić. Groggy ging Bryan tegen de grond”, laat de club weten op zijn webstek.

Heynen kon de strijd niet verder zetten en werd vervangen. “In eerste instantie werd gevreesd voor een hersenschudding, maar meteen na de wedstrijd klonken al de eerste positieve signalen.”

En het nieuws vanochtend was nog een pak beter. “Het ooglid van onze kapitein is fel gezwollen, maar verder dan die oppervlakkige schade liep onze kapitein geen averij op. Bryan trainde op Hongaarse bodem al deels mee met de jongens die donderdagavond niet hebben gespeeld.”

Of Heynen inzetbaar is voor de wedstrijd aanstaande zondag tegen Oud-Heverlee Leuven is nog niet zeker. Zijn situatie wordt dag per dag verder opgevolgd.