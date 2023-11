Georges Leekens zag dat Club Brugge hulp kreeg tegen Lugano en maakt lijstje met tekortkomingen

Club Brugge won in de Conference League met 2-0 van Lugano. Daardoor gaat blauwzwart een ronde verder in Europa.

De 2-0 tegen Lugano en de kwalificatie voor de volgende ronde van de Conference League oogt heel mooi voor Club Brugge, maar voor Georges Leekens was het een ondermaatse prestatie.

“Club liet Lugano veel te veel voetballen. Dat is een matig elftal, maar als je mág voetballen, kun je altijd wel een pass geven – het zou jou en mij ook nog lukken. Club had geluk dat het tegen zo een zwakke tegenstander speelde”, is Leekens bijzonder hard in Het Nieuwsblad.

Blauwzwart werd volgens Leekens zelfs een handje geholpen. “Daarnaast was er de meeval met de strafschoppen: die waren wel heel licht. Als Club op déze manier zou presteren tegen Cercle, dan wint het sowieso niet. Onmogelijk.”

Als trainer van Club Brugge zou Leekens zijn ploeg feliciteren met de kwalificatie, maar dan wel de puntjes op de i zetten. “In alle aspecten moet het beter. Er was geen druk, er was geen diepgang, Lugano kreeg te veel vrijheid, in de duels was het onvoldoende, er was ook geen initiatief, waardoor er amper kansen kwamen. Men communiceerde te weinig. Ik kan zo nog wel even doorgaan.”