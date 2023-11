Racing Genk en Fiorentina maken er een kaartenfestival met drie doelpunten van

Het zag er even heel goed uit voor Racing Genk. Uiteindelijk moest een sterk keepende Van Crombrugge zich toch verslagen geven.

De twee ploegen kozen ervoor om alles om te smijten tegenover in de competitie. Racing Genk voerde maar liefst 7 wissels door en Fiorentina 6. De opvallendste bij de Genkenaars was toch dat Maarten Vandevoordt en Bilal El Khannous op de bank zaten.

De Fadera helft

Racing Genk begon prima aan de partij met hoog druk te zetten op de verdediging van Fiorentina. Dit resulteerde ook in de eerste echte kans. Fadera ging alleen op doel af na mistasten in de Italiaanse verdediging. Alleen kon hij niet profiteren en zijn schot belande op de paal.

Nadien kwam Fiorentina beter in de wedstrijd en dit resulteerde in een aantal kleinere kansen voor de Italianen. Al is het Racing Genk dat de beste kans liet noteren. Paintsil ging de rechterflank af en kwam oog in oog te staan met de doelman van de thuisploeg. Deze kon echter redding brengen.

Toen was het Fadera tijd, maar niet in positieve zin. De flankaanvaller maakte drie fouten op een paar minuten tijd. Dit terwijl hij al met geel stond. Gelukkig voor hem hield de scheidsrechter zijn kaarten voor hem op zak. Beide trainers pakten er echter wel één.

Bonsu Baah - Kayembe Time

In het slot van de eerste helft werd Fadera uiteindelijk gewisseld voor Bonsu Baah. De vinnige flankspeler liet zich direct opmerken door Kayembe diep te sturen. De linksachter ging op doel af en schoot staalhard binnen. Zo kwamen de Limburgers op voorsprong.

Het venijn zat echter in de staart. Want in het slot van de eerste helft hield Van Crombrugge een paar keer Racing Genk recht. Uiteindelijk was het Lucas Quarta die de gelijkmaker op het bord plaatste.

Tweede helft

Fiorentina ging voor een dubbele wissel en dit resulteerde direct. De Italianen vlogen uit de kleedkamer en Racing Genk kon geen vuist meer maken.

De meest opvallende man bij Racing Genk was Van Crombrugge. De invallersdoelman toonde zich aan Wouter Vrancken dat hij meer dan een volwaarde vervanger is van Vandevoordt. Dit mede door fantastisch de bal vanonder de lat te halen bij een vrije trap van Fiorentina.

De druk van Fiorentina bleef aanhouden en ze kregen wat hulp van Sadick. De Genkse verdediger maakte een strafschopfout en de scheidsrechter twijfelde niet en de bal ging op de stip. Gonzalez twijfelde niet en schoot de Italiaanse voorsprong op het bord.

Nadien volgde geen kansen meer, maar alleen opstootjes en gele kaarten. Het was een wonder dat er geen rode kaarten vielen. Zeker als je weet dat er in totaal 11 kaarten zijn gevallen.