Wouter Vrancken begreep het niet, maar statistieken zeggen veel over waar het probleem ligt bij Tolu

Wouter Vrancken was gisteren niet blij met toen hij al snel in de tweede helft zijn tweede wissel doorvoeren toen Tolu Arokodare aangaf dat hij niet meer verder kon met krampen. Een prof die na 55 minuten al de strijd moet staken halfweg het seizoen... Wat is daar aan de hand?

Vrancken staat erom gekend dat hij veel belang hecht aan fysieke paraatheid. Daar wordt in de voorbereiding en tijdens het seizoen veel de nadruk op gelegd. "Ik kan daar moeilijk iets over zeggen, maar als je na 55 minuten moet vragen om gewisseld te worden met krampen... Dan is dat heel jammer", zei hij gisteren.

Zijn gezicht sprak boekdelen. Twee wisselmomenten voor het uur - ook Fadera die flirtte met een tweede gele kaart moest er al af - moeten opgeven, dat hypothekeert de mogelijkheden die je als trainer nog hebt in de slotfase. Vrancken was er niet content mee, dat was duidelijk.

Slechts zes wedstrijden met meer dan 55 minuten

Maar Arokodare heeft dit seizoen toch een hele voorbereiding kunnen afwerken? Veel ligt misschien ook aan de speeltijd die hij krijgt. De boomlange Nigeriaan speelde in 26 wedstrijden mee, maar kreeg slechts in 7 daarvan een basisplaats. Eén keer maakte hij de volle 90 minuten rond, één keer zelfs 120 tegen Servette in de CL-kwalificatie.

De rest werd hij gewisseld. En in de 19 andere wedstrijden moest hij het stellen met korte invalbeurten. Dat kan wel een invloed hebben op zijn lichaam. Eigenlijk speelde hij slechts zes wedstrijden dit seizoen meer dan 55 minuten. Dan kan je wel trainen, maar een wedstrijd is toch iets anders.

Nu goed, een invaller moet ervoor zorgen dat hij klaar is als zijn kans komt. Met 6 goals en 3 assists in 1.109 minuten speeltijd heeft hij toch al zijn impact gehad. Maar of hij klaar is voor een opeenvolging van wedstrijden, dat is maar de vraag.