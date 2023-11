Club Brugge tankt veel vertrouwen met bijzonder overtuigende zege tegen Besiktas

Club Brugge heeft het Turkse Besiktas bijzonder makkelijk opzij gezet. In Turkije ging Club met een duidelijke 0-5 winnen.

Club Brugge doet het dit seizoen beter in Europa dan in de Belgische competitie. Het was na vier speeldagen al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde in de Conference League.

Op bezoek bij Besiktas kon Club een stap richting groepswinst zetten, maar moest het wel zonder de geschorste Hans Vanaken doen. Maar zonder de kapitein zat Club snel op rozen.

Casper Nielsen knalde na vier minuten al de 0-1 binnen vanop zo’n 20 meter met een zwabberbal. Na een kwartier maakte Thiago al de 0-2 binnen na combinatie tussen Skov Olsen en aangever Vetlesen.

Forfaitscore in de tweede helft

Daarna controleerde Club de wedstrijd, echt in de buurt komen van Mignolet komen lukte niet. In de tweede helft ging Club meteen op zijn elan door. Thiago zette na 40 seconden al de 0-3 op het bord na goed druk zetten van invaller Balanta.

Vijf minuten later legde Skoras goed terug tot bij de inlopende Onyedika, de Nigeriaan legde de 0-4 mooi in de hoek. Twintig minuten voor tijd een snelle aanval van Club, Skoras diende Skov Olsen de forfaitscore op een dienblaadje aan.

Club Brugge boekte zo een bijzonder makkelijke zege in Turkije en doet een goede zaak wat groepswinst betreft. Over twee weken mag het die thuis helemaal proberen veilig te stellen tegen Bodo/Glimt. Zondag ontvangt Club Standard.