Ronny Deila velt oordeel over Igor Thiago na zege in Besiktas

Club Brugge pakte uit met een monsterzege in de Conference League. Het werd 0-5 op bezoek bij het Turkse Besiktas.

De overwinning op Besiktas deed duidelijk deugd bij Club Brugge en trainer Ronny Deila, ook al liep het wel bijzonder gemakkelijk.

“Deze prestatie is goed voor het vertrouwen, ook van de aanvallers. Ach, als we mogelijkheden creëren, ben ik er gerust op dat we zullen scoren. We hebben jongens die dat kunnen”, zei Deila bij Het Nieuwsblad.

Igor Thiago scoorde twee keer, al werd daar meteen heel smalend over gedaan bij de supporters dat hij enkel kan scoren tegen heel gemakkelijke tegenstanders.

“Hij begon goed aan het seizoen, maar zakte nadien een beetje weg”, aldus Deila. “Dat is normaal, hij moest zich aanpassen aan de intensiteit en het tempo. Hij is altijd hongerig en scherp gebleven en wordt daar nu voor beloond. Ik ben gelukkig voor hem.”

Die vijf goals smaken duidelijk naar meer. “We moeten dit nu herhalen. Worden we constant in dit aspect, dan worden we zeer moeilijk te kloppen.”