Econoom looft werk Mannaert bij Club Brugge en ziet één cruciale visie: "Dat heeft hij snel ingezien"

Vincent Mannaert heeft zijn stempel gedrukt op Club Brugge, zoveel is zeker. De bedragen die er nu bij blauw-zwart circuleren, daar konden ze tien jaar geleden enkel van dromen. Econoom Trudo De Jonghe analyseert wat hij gedaan heeft.

Mannaert heeft Club helemaal hervormd. "Mannaert maakte van Club Brugge een echte business”, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe in KVW. “Hij is de grondlegger van de moderne businessvoering in het professionele voetbal in België.”

Toen Mannaert aankwam was Club Brugge een vzw met 20 werknemers. Intussen is dat een moderne en lucratieve nv met meer dan 100 werknemers geworden. En vorig seizoen werd er een recordopbrengst van 176 miljoen euro geboekt.

“De omzetten zijn de laatste jaren relatief hoog, maar dat heeft te maken met de inkomsten van de Champions League en met die van de uitgaande transfers”, relativeert Dejonghe. “Eigenlijk moet je de omzet van de operationele werking van de club door de dagelijkse werking nemen zonder die inkomsten om de basiswaarde van de club te kennen."

Naar de UEFA

"Maar wat je Mannaert ook moet nageven, is dat hij snel heeft ingezien dat hét businessmodel is: jonge spelers omvormen van ruwe diamanten naar meer geslepen diamanten en hen doorverkopen - zoals nu weer Nusa bijvoorbeeld. Dat is de eerste functie van de Belgische competitie, voor àlle clubs."

Dejonghe, die Mannaert goed kent, denkt dat hij een grotere uitdaging zal aangaan nu. "Ik weet het niet, maar ik denk dat hij een stap hoger zal gaan, naar de UEFA bijvoorbeeld.”