Dure aanwinst Club Brugge laat eindelijk glimp van kunnen zien, Deila had hem eigenlijk basisplaats willen geven

Ronny Deila was uiteraard een opgelucht man na de ruime zege tegen Besiktas. De Noorse trainer hoopt dat de trein nu eindelijk helemaal vertrokken is en zag ook wat lichtpunten bij spelers die dit seizoen al heel veel kritiek kregen.

Deila zag zijn jongens eindelijk eens vlot scoren, maar dat was ook geen verrassing voor hem. “Het gaat over vertrouwen,” aldus Deila in HLN. “Het is niet dat we geen spelers hebben die kunnen scoren, hé. Op training maken we al het ganse seizoen onze kansen af en nu gebeurt dat ook in de wedstrijd.”

De Braziliaan Thiago scoorde twee keer en Deila loofde hem achteraf. “Ik denk dat die spelers zich goed ontwikkelen,” ziet Deila. “Thiago was goed aan het seizoen begonnen, maar het is logisch dat je dan een terugval kent. Ze moeten wennen aan het tempo en de intensiteit, aan het hoge aantal matchen. Hij is hongerig en krijgt nu ook zijn goals."

Maar misschien nog belangrijker: Michal Skoras, die voor 6 miljoen werd gekocht, leverde ook eens een topprestatie af. "Hij had eigenlijk een basisplaats verdiend, want hij doet het goed op training. Zijn prestatie is voor mij geen verrassing.”