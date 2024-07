De transfer van Julien De Sart hangt als zwaard van Damocles boven eerste Europese wedstrijd Gent

KAA Gent neemt het donderdagavond om 20 uur op tegen Vikingur uit de Far Oer. Toch gaat het dezer dagen toch vooral over heel andere zaken. De mogelijke transfer van Julien De Sart naar Qatar bijvoorbeeld.

Julien De Sart baart KAA Gent momenteel zorgen. De speler wil graag vertrekken, maar de Buffalo's willen hem aan boord houden. De middenvelder daagde woensdag niet op voor de training bij KAA Gent in aanloop naar het eerste duel in de Conference League.

De kans dat hij donderdagavond zal spelen tegen Vikingur moet dan ook eerder laag worden ingeschat. Hij zit wel in de selectie voor het duel tegen het team uit de Far Oer, maar dat wil nog niet meteen iets zeggen over de speelkansen.

Nog geen typeploeg tegen Vikingur?

Wouter Vrancken hoopte vooraf tegen donderdagavond al een typeploeg te kunnen neerzetten waar hij de komende maanden kan op verder bouwen. Ook dat lijkt gezien de mogelijke transfers die er nog gaan komen niet evident.

Over Vikingur zelf kunnen we op dit moment nog niet al te veel vertellen. Het team wil zich eindelijk eens proberen te plaatsen voor een Europese groepsfase, maar makkelijk zal dat zeker en vast niet gaan worden.

Wij tekenen donderdagavond ook present in de Planet Group Arena om u van een liveverslag en reacties te voorzien. Als Julien De Sart zelf met meer duiding zou komen over een mogelijke transfer, dan komt u dat ook bij ons te weten.