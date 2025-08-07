Datum: 07/08/2025 20:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Heen)
Stadion: Lotto Park
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 69 reacties
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen
Foto: © photonews

Anderlecht mag volgende week in Moldavië - waar ze ook spelen - nooit in de problemen komen tegen dit Sheriff Tiraspol. Het niveauverschil in de thuismatch was veel te groot, zelfs al rekende paars-wit op enkele flitsen om het verschil te maken. Die flitsen waren dan weer wel van hoge kwaliteit.

Het verhaal van Anderlecht-Tiraspol Sheriff is heel makkelijk samen te vatten: als ze tegen de Moldaviërs volgende week nog in de problemen komen, verdienen ze gewoon geen Europees voetbal. Het niveau van de bezoekers was dat van een middenmoter in de Challenger Pro League. 

Camara-Nilson: topdoelpunt

Elke keer Angulo of Camara even op de gaspedaal gingen staan, was het gevaarlijk. We denken ook niet dat middenvelders en verdedigers al zoveel verticale passes hebben kunnen geven die direct gevaar opleverden. Het waren ook twee voorgenoemde heren die het vuur aan de lont staken.

Anderlecht had al kansen gehad via De Cat en Dolberg, maar toen Camara zijn turbo opzette en een heel goeie voorzet afleverde, zette Nilson er in één tijd zijn rechter tegen en schoot het leer zo in de hoek. Camara, dat kan trouwens het grootste wapen worden voor Besnik Hasi. En dat beseft hij ook.

Camara geblesseerd

De trainer had een plan: hem 45 minuten laten spelen en met de rust wisselen. Zover kwam het spijtig genoeg niet, want het onheil sloeg toe. In minuut 26 bleef Camara na een spurtje liggen en greep naar zijn bovenbeen. Hij moest meteen gewisseld worden en aan de reactie te zien gaat het weer om een spierblessure.

Dat worden weer enkele weken aan de kant en een serieuze tegenslag voor Hasi dus. Camara kan in dit elftal immers hofleverancier aan assists worden, daar hebben we geen enkele twijfel over. 

In de tweede helft maakte Anderlecht al gauw het verschil. Wel weer een topdoelpunt met Degreef - die was ingevallen als rechtsback - in een hoofdrol. Hij gaf een mooie pre-assist op Verschaeren, die dan weer niet-egoïstisch aflegde op Dolberg: 2-0. 

Bertaccini als supersub

Anderlecht had het verschil eigenlijk hoger moeten laten oplopen, maar maakte in de zone van de waarheid te veel de verkeerde keuzes. Tiraspol was één keer echt gevaarlijk, maar dan is er ook nog altijd Coosemans. 

Al werd het toch nog 3-0 en dat dankzij Adriano Bertaccini. Die ging als een dolle tekeer bij zijn invalbeurt, zette druk en werd daarvoor ook beloond. Hij snoepte de bal af in de zestien van Tiraspol en gaf voor op Verschaeren, die maar hoefde binnen te lopen.

Zoals eerder gezegd en geschreven: dit mag Anderlecht uiteraard nooit meer uit handen geven...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
3 Hey Lucas 90' 7
6 Augustinsson Ludwig 90' 6
7 Camara Ilay A 30' 8
10 Verschaeren YariA 90' 7
11 Hazard Thorgan 65' 7
12 Dolberg Kasper 90' 6
19 Angulo Nilson 77' 8
24 Llansana Enric 65' 7
26 Coosemans Colin 90' 7
55 Kana Marco   77' 6
74 De Cat Nathan 90' 8
  Bank G Beoordeel
4 Simic Jan-Carlo 13' 6
5 N'Diaye Moussa -  
13 Saliba Nathan-Dylan 25' 6
16 Kikkenborg Mads -  
20 Vazquez Luis -  
21 Huerta César 13' 6
22 Dao Elyess -  
23 Rits Mats -  
29 Stroeykens Mario -  
62 Vroninks Basile -  
83 Degreef Tristan   60' 6
91 Bertaccini Adriano A 25' 8

Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
  Speler G Beoordeel
Dyulgerov Ivan 90' -
Magassouba Soumaila 90' -
Raí 90' -
Swen Natus Jamel 90' -
Ademo Peter 58' -
Soumah Ibrahima 90' -
Boakye Nana Kwame   90' -
Odede Elijah Olaniyi 75' -
Gjoni Amarildo 85' -
  Bank G Beoordeel
Diarra Mamady 58' -
Serobyan Artur 32' -
Ndiaga Yade Papa 32' -
Jaures-Ulrich Loukou 15' -
Cozma Veaceslav 5'  
Mija Alesio -  
Forov Danila -  
Guilherme Atila -  
Straistari Victor -  
Bayala Cyrille -  
Corotcov Mihail -  
Obîscalov Serghei -  
Herbeleef Anderlecht - Sheriff Tiraspol

Vooraf

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

10:15

Vanavond om 20u ontvangt Anderlecht het Moldavische Sheriff Tiraspol in het Lotto Park voor de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League. Na de pijnlijke...

Conference League

 Derde voorronde (Heen)
Aris Limassol Aris Limassol 2-2 AEK Athene AEK Athene
Rosenborg BK Rosenborg BK 0-0 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 3-2 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-1 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 3-0 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 1-3 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 3-0 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Sabah Sabah
Differdange Differdange 2-3 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Praag Sparta Praag 4-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 2-1 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 1-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 3-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 1-4 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-1 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 2-1 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved