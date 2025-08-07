Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht mag volgende week in Moldavië - waar ze ook spelen - nooit in de problemen komen tegen dit Sheriff Tiraspol. Het niveauverschil in de thuismatch was veel te groot, zelfs al rekende paars-wit op enkele flitsen om het verschil te maken. Die flitsen waren dan weer wel van hoge kwaliteit.

Het verhaal van Anderlecht-Tiraspol Sheriff is heel makkelijk samen te vatten: als ze tegen de Moldaviërs volgende week nog in de problemen komen, verdienen ze gewoon geen Europees voetbal. Het niveau van de bezoekers was dat van een middenmoter in de Challenger Pro League.

Camara-Nilson: topdoelpunt

Elke keer Angulo of Camara even op de gaspedaal gingen staan, was het gevaarlijk. We denken ook niet dat middenvelders en verdedigers al zoveel verticale passes hebben kunnen geven die direct gevaar opleverden. Het waren ook twee voorgenoemde heren die het vuur aan de lont staken.

Anderlecht had al kansen gehad via De Cat en Dolberg, maar toen Camara zijn turbo opzette en een heel goeie voorzet afleverde, zette Nilson er in één tijd zijn rechter tegen en schoot het leer zo in de hoek. Camara, dat kan trouwens het grootste wapen worden voor Besnik Hasi. En dat beseft hij ook.

Camara geblesseerd

De trainer had een plan: hem 45 minuten laten spelen en met de rust wisselen. Zover kwam het spijtig genoeg niet, want het onheil sloeg toe. In minuut 26 bleef Camara na een spurtje liggen en greep naar zijn bovenbeen. Hij moest meteen gewisseld worden en aan de reactie te zien gaat het weer om een spierblessure.

Dat worden weer enkele weken aan de kant en een serieuze tegenslag voor Hasi dus. Camara kan in dit elftal immers hofleverancier aan assists worden, daar hebben we geen enkele twijfel over.

In de tweede helft maakte Anderlecht al gauw het verschil. Wel weer een topdoelpunt met Degreef - die was ingevallen als rechtsback - in een hoofdrol. Hij gaf een mooie pre-assist op Verschaeren, die dan weer niet-egoïstisch aflegde op Dolberg: 2-0.

Bertaccini als supersub

Anderlecht had het verschil eigenlijk hoger moeten laten oplopen, maar maakte in de zone van de waarheid te veel de verkeerde keuzes. Tiraspol was één keer echt gevaarlijk, maar dan is er ook nog altijd Coosemans.

Al werd het toch nog 3-0 en dat dankzij Adriano Bertaccini. Die ging als een dolle tekeer bij zijn invalbeurt, zette druk en werd daarvoor ook beloond. Hij snoepte de bal af in de zestien van Tiraspol en gaf voor op Verschaeren, die maar hoefde binnen te lopen.

Zoals eerder gezegd en geschreven: dit mag Anderlecht uiteraard nooit meer uit handen geven...