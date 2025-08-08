Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met een doelpunt en een assist tegen Sheriff Tiraspol heeft Yari Verschaeren donderdagavond indruk weten te maken. Maar zijn prestatie was meer dan dat.

Yari Verschaeren was met zijn doelpunt en assist de meest beslissende speler van de avond. Maar meer dan die statistieken, is het zijn activiteit in het spel van Anderlecht wat benadrukt moet worden.

Verschaeren begon op de rechterflank maar bleef naar binnen komen om Ilay Camara de mogelijkheid te bieden om zijn flank te bestrijken, waardoor hij vele combinatiemogelijkheden bood. De middenvelder kwam ook vaak genoeg helpen in de verdediging.

Hij is blij met de prestatie van het team, vooral in vergelijking met de dubbele confrontatie met Häcken: "We hadden slechts 1-0 gewonnen thuis terwijl we domineerden. Het was hier een beetje hetzelfde, we namen de controle, hadden verschillende kansen om de wedstrijd te beslissen, maar het stond slechts 1-0 bij rust. Het deed ons goed om dit doelpunt aan het begin van de tweede helft te maken om de wedstrijd goed te hervatten."

Ondanks geruchten doet Verschaeren zijn werk

De 3-0 eindstand stelt Anderlecht in staat om de terugwedstrijd met een zekere sereniteit tegemoet te zien: "We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar we moesten geconcentreerd blijven want 3-1 was anders geweest. 3-0, geen tegendoelpunt, dat was een goede avond."

Met nog een jaar te gaan op zijn contract, wordt Verschaeren serieus gelinkt aan een vertrekt. Hij wordt geconfronteerd met zeer sterke concurrentie op het middenveld, maar de Belg is nog steeds aanwezig op het Lotto Park. "Elk jaar is er concurrentie, nieuwe spelers komen eraan. Het is aan mij om te laten zien dat ik de beste ben op mijn positie. Ik voel me hier goed en ik concentreer me voor 100% op het sportieve aspect", klinkt het.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sheriff Tiraspol

Meer nieuws

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

10:30
4
Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

Niet Messi of Ronaldo, Romelu Lukaku noemt opvallende naam: "Hij is mijn rolmodel"

15:00
📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

📷 Terwijl zijn toekomst nog steeds onzeker is, was Dries Mertens donderdag in het Lotto Park

12:20
1
Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

07:40
1
Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

07:10
4
Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

Opperbeste stemming bij KV Mechelen na de ferme stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

14:30
Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

06:00
5
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt boomlange spits in huis

12:50
Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet?

14:20
2
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
5
Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

22:46
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

12:00
Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

13:30
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

21:53
Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

13:01
Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

12:30
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50
Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

11:00
3
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
1
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
1
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

11:30
Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

11:30
Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

09:44
22
Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

08:20
1
Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

10:50
Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

09:30
Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

09:00
3
Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08:40
2
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08:00
4
Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

07:20
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
3
OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

21:20
Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

06:30
1
Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

23:00
2
"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Heen)
Aris Limassol Aris Limassol 2-2 AEK Athene AEK Athene
Rosenborg BK Rosenborg BK 0-0 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 3-2 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-1 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 3-0 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 1-3 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 3-0 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Sabah Sabah
Differdange Differdange 2-3 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Praag Sparta Praag 4-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 2-1 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 1-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 3-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 1-4 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-1 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 2-1 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen" YoniVL YoniVL over Transferstrijd rond Zeno Van den Bosch barst los: akkoord met Duitse club of niet? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven LD 007 LD 007 over Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen Futbolitis Futbolitis over Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen" Boktor Boktor over Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem Boktor Boktor over Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben" filip.dhose filip.dhose over Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint" Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien Don Doumbia Don Doumbia over Patrick Goots zet Thorsen Fink helemaal op zijn plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved