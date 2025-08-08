Blijft Verschaeren dan toch bij Anderlecht? "Aan mij om te laten zien dat ik de beste ben"

Met een doelpunt en een assist tegen Sheriff Tiraspol heeft Yari Verschaeren donderdagavond indruk weten te maken. Maar zijn prestatie was meer dan dat.

Yari Verschaeren was met zijn doelpunt en assist de meest beslissende speler van de avond. Maar meer dan die statistieken, is het zijn activiteit in het spel van Anderlecht wat benadrukt moet worden.

Verschaeren begon op de rechterflank maar bleef naar binnen komen om Ilay Camara de mogelijkheid te bieden om zijn flank te bestrijken, waardoor hij vele combinatiemogelijkheden bood. De middenvelder kwam ook vaak genoeg helpen in de verdediging.

Hij is blij met de prestatie van het team, vooral in vergelijking met de dubbele confrontatie met Häcken: "We hadden slechts 1-0 gewonnen thuis terwijl we domineerden. Het was hier een beetje hetzelfde, we namen de controle, hadden verschillende kansen om de wedstrijd te beslissen, maar het stond slechts 1-0 bij rust. Het deed ons goed om dit doelpunt aan het begin van de tweede helft te maken om de wedstrijd goed te hervatten."

Ondanks geruchten doet Verschaeren zijn werk

De 3-0 eindstand stelt Anderlecht in staat om de terugwedstrijd met een zekere sereniteit tegemoet te zien: "We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar we moesten geconcentreerd blijven want 3-1 was anders geweest. 3-0, geen tegendoelpunt, dat was een goede avond."

Met nog een jaar te gaan op zijn contract, wordt Verschaeren serieus gelinkt aan een vertrekt. Hij wordt geconfronteerd met zeer sterke concurrentie op het middenveld, maar de Belg is nog steeds aanwezig op het Lotto Park. "Elk jaar is er concurrentie, nieuwe spelers komen eraan. Het is aan mij om te laten zien dat ik de beste ben op mijn positie. Ik voel me hier goed en ik concentreer me voor 100% op het sportieve aspect", klinkt het.