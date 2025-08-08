Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem
Er was afgelopen weekend commotie rond een uitspraak van Besnik Hasi, die zei dat hij "enkel spelers wou die volledig met hun hoofd bij Anderlecht zaten". Omdat Kasper Dolberg niet speelde, leek dat op hem bedoeld, maar dat was niet het geval.

Mario Stroeykens komt al twee wedstrijden niet meer van de bank. De aanvallende middenvelder heeft de strijd met Thorgan Hazard verloren. Maar Stroeykens hoopt ook nog deze zomermercato te vertrekken.

Het 20-jarige jeugdproduct vond geen overeenkomst met Anderlecht over een verlenging van zijn aflopend contract en dus moet paars-wit hem nu verkopen als ze er nog iets van willen krijgen.

Maar momenteel blijft het windstil rond hem en dat speelt duidelijk ook in zijn hoofd. Zijn entourage had verwacht dat er tegen nu wel al beweging in het dossier zou komen. 

Dolberg blijft eerste spits

Stroeykens moet dus hopen dat er straks iets uit de bus valt. Yari Verschaeren, wiens contract ook afloopt, staat immers wel in de basis en krijgt het vertrouwen van Besnik Hasi.

Ook met Kasper Dolberg is er geen probleem. Ondanks alle kritiek van de afgelopen week is hij nog steeds de nummer 1 voor de spitspositie. Het valt af te wachten hoe Hasi straks Bertaccini gaat inpassen.

Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Mario Stroeykens

