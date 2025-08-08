Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

RSC Anderlecht heeft uiteindelijk zijn slag thuisgehaald. De return tegen FC Sheriff Tiraspol in de voorrondes van de Conference League wordt niet gespeeld in Tiraspol, in het risicogebied Transnistrië aan de grens met Oekraïne.

Paars-wit had daar de voorbije dagen, mede op advies van Buitenlandse Zaken, stevig op aangedrongen bij de UEFA. Minder dan een week voor de terugwedstrijd kwam er duidelijkheid: het duel verhuist naar het nationale stadion in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Het Zimbrustadion biedt plaats aan 10.400 toeschouwers. Aftrap blijft om 19 uur.

De onzekerheid begon na de uitschakeling in de Europa League tegen Göteborg, waardoor Anderlecht zich sportief én logistiek in een lastig parket bevond. Voor de terugwedstrijd tegen Sheriff Tiraspol hing lange tijd een waas over de locatie.

Vliegen en wegwezen

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken raadde reizen naar Transnistrië, waar Tiraspol ligt, ten zeerste af. Ondanks die waarschuwing hield de UEFA aanvankelijk voet bij stuk. Tijdens een vergadering met Belgische en Moldavische autoriteiten, en de clubs Anderlecht en Sheriff, werd eerst bevestigd dat het duel in Tiraspol zou blijven. De stad ligt amper 90 kilometer van het Oekraïense Odessa en dus dicht bij het oorlogsgebied, wat voor grote bezorgdheid zorgde.

RSCA bleef hopen op een late verhuis, zoals eerder gebeurde bij Utrecht, dat zijn uitwedstrijd tegen dezelfde tegenstander naar Nisporeni kon verplaatsen. Chisinau werd al snel gezien als het logische alternatief, ook omdat het vlakbij de luchthaven ligt en betere veiligheidsvoorzieningen heeft.

De situatie bracht de clubleiding behoorlijk wat kopzorgen. Zo werd beslist dat er geen VIP-delegatie zal afreizen. Supporters werden opgeroepen tot uiterste voorzichtigheid, en de verplaatsing werd door waarnemers omschreven als een van de meest complexe in de Europese geschiedenis van de club.