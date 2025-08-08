Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Anderlecht heeft zich donderdagavond in eigen huis geen tweede keer laten vangen. Tegen Sheriff Tiraspol zette het een overtuigende 3-0 neer, met Yari Verschaeren in een hoofdrol. De middenvelder was goed voor een assist én een doelpunt.

Het verschil met de match tegen Häcken vorige week kon moeilijk groter zijn. Toen verspeelde paars-wit alles nog in de terugmatch. Dit keer gaf het voor en net na de rust het gaspedaal een stevige duw.

Verschaeren was bepalend. Eerst met een perfecte assist, daarna door zelf de netten te doen trillen. Het was zijn manier om te tonen dat hij weer helemaal terug is. De concurrentie op het middenveld is groot, maar Verschaeren behoudt het vertrouwen van Besnik Hasi, ondanks dat zijn contract afloopt na dit seizoen.

“Vorige week tegen Häcken hadden we ook moeten doorgaan”, klonk het achteraf bij Verschaeren. “Maar toen maakten we niet genoeg goals in eigen huis. Nu is dat beter gelukt, al moeten we het volgende week natuurlijk wel nog afmaken in Moldavië.”

Anderlecht bleef scherp tot het laatste fluitsignaal en gaf geen enkele kans weg. Ook dat is een verschil met eerdere Europese missers. De ploeg lijkt dit keer lessen getrokken te hebben uit het verleden – al wacht nog een lastige return in Tiraspol.

Verschaeren zelf weet dat hij moet blijven presteren. “Er is veel talent op ons middenveld”, geeft hij toe. “Maar dit was een goeie stap. Ik wil belangrijk zijn en blijven en speelminuten blijven verzamelen. Met deze match ben ik in elk geval tevreden.”

