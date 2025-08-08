Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen
Foto: © photonews

Anderlecht won donderdagavond met duidelijke 3-0-cijfers van Sheriff Tiraspol in de voorrondes van de Conference League, maar toch was er na afloop bezorgdheid. Ilay Camara, die net terug was van blessure, moest opnieuw voortijdig naar de kant.

De jonge flankaanvaller begon voor het eerst in de basis en bedankte het vertrouwen met een loepzuivere assist op Angulo, amper zeventien minuten ver in de wedstrijd. Camara had eerder tegen Cercle ook al een assist gegeven, toen als invaller. Zijn snelheid en explosiviteit maken hem een uniek profiel op de rechterflank.

Maar het mocht opnieuw niet zijn. Na een stevige spurt greep Camara naar zijn dijbeen – dezelfde hamstring die hem al de hele voorbereiding hinderde. Even later lag hij op het gras, hard om zich heen slaand. Op de bank zag men meteen dat het fout zat.

Coach Besnik Hasi baalde na de match. “Hij voelde iets aan zijn hamstring. We kunnen moeilijk oordelen wat het exact is, daarvoor is morgen een scan nodig. Maar ik hoop echt dat het meevalt. Jullie zagen ook hoe belangrijk hij is, qua snelheid en intensiteit.”

Maamar ziek

Veel alternatieven heeft Hasi momenteel niet. Maamar, die de positie in principe ook kan invullen, was drie weken ziek tijdens de voorbereiding en voelde zich woensdag opnieuw niet goed. Daarom was Anderlecht al wat minder bezet op de rechterflank. Al wat er na Camara komt is in principe ook van mindere makelij. En op Sardella blijft het wachten.

De mogelijke langdurige afwezigheid van Camara is dus een klap voor paars-wit. De jonge winger lijkt precies het type dat Anderlecht op die flank nodig heeft: snel, dreigend en met een uitstekende voorzet. Maar nu is het opnieuw afwachten – en hopen dat de schade meevalt.

