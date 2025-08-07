Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Anderlecht danst dezer dagen op het ritme van de slangenbewegingen van Nilson Angulo. Als de Ecuadoraan goed is, is de kans groot dat Anderlecht gevaarlijk is. In de eerste helft kwam veel van de dreiging van zijn linkerflank. En toch was Besnik Hasi niet blij...

Besnik Hasi stak tijdens de rust een tirade af. "Ik was niet blij. We leden te veel balverlies en hadden sneller moeten de score verhogen", aldus Hasi. "Ons druk zetten zat niet juist. Niet alle spelers deden hun werk."

De paars-witte trainer verraste bij de volgende vraag. Toen we hem vroegen hoe hij Nilson Angulo op dit hoog niveau zou houden. "Om eerlijk te zijn: het was op hem dat ik kwaad was tijdens de rust. Hij moet leren dat hij ook moet verdedigen."

"Hij scoort een fantastische goal, maar het werkpunt is dat hij zijn positie ook moet behouden. Ik hoop dat hij daarin stappen blijft zetten. Ik zie een goeie kop op training en hij speelt goeie matchen. Dus ja, ik ben tevreden, maar hij moet dat ook blijven doen en niet tevreden zijn met één of twee goeie matchen. Die hakjes en tierlantijntjes zie ik wel niet graag."

Angulo kan hier dit seizoen veel progressie maken

Hasi heeft een reden dat hij zo openhartig is over Angulo, want hij wil absoluut dat hij blijft. Hij heeft er immers al enorm veel werk in gestoken en vreest dat zijn balvirtuoos nog gaat vertrekken. "Hoe hij reageert als ik kwaad ben? Helemaal niet... Hij doet gewoon verder."

"Maar hij voelt het vertrouwen van mij en hij beschaamt het ook niet. Nu was zijn moment, maar het blijft een jonge speler die een constante moet vinden. Onze kritiek was altijd een gebrek aan goals en assists, maar hij werkt daar aan. Ik hoop dat hij blijft. Hij kan hier dit seizoen nog veel progressie maken. Of die kans bestaat dat hij vertrekt? Die is er altijd", bleef Hasi mysterieus.