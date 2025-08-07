Volg Anderlecht - Sheriff Tiraspol live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.
-
Datum: 07/08/2025 20:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Heen)
Stadion: Lotto Park
LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler
Foto: © photonews

Vanavond om 20u ontvangt Anderlecht het Moldavische Sheriff Tiraspol in het Lotto Park voor de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League. Na de pijnlijke nederlaag tegen Göteborg is de druk groot.

De Brusselaars hebben zich zelf in de problemen gewerkt en willen met een sterke prestatie vertrouwen terugwinnen én uitzicht houden op een Europees ticket.

Coach Besnik Hasi gaf op voorhand toe dat de kwalificatie onnodig complex is geworden. De fans — 15.000 worden er verwacht — hopen op spektakel. “Zoals in de eerste helft tegen Cercle", klonk het ambitieus. Hasi wil zijn ploeg langer laten domineren en mikt op gecontroleerd balbezit, zonder in de val te lopen van een tegenstander die niet onderschat mag worden.

Camara één helft

Hoewel Hasi zijn opstelling nog niet prijsgaf, gaf hij wel enkele hints. Adriano Bertaccini, zondag nog trefzeker, maakte indruk, maar trainde pas twee keer mee met de groep. De kans is groot dat hij opnieuw op de bank begint. Ilay Camara is iets verder, maar fysiek nog kwetsbaar. Hasi overweegt om hem maximaal één helft te laten spelen.

Tiraspol mag dan wel minder gestructureerd ogen, het beschikt over snelle, krachtige spelers, vooral in de omschakeling. Hasi vergelijkt de Moldaviërs met Cercle Brugge, een ploeg die fysiek en onvoorspelbaar uit de hoek kan komen. Sheriff domineert zijn eigen competitie, maar toont een ander gezicht in Europa. Anderlecht is gewaarschuwd.

Weinig recuperatie

De belangen zijn groot. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Een kwalificatie voor de groepsfase is essentieel voor het project van Anderlecht, dat zijn jonge kern Europees wil laten groeien. Het falen tegen Häcken zindert nog na, dus mag vanavond geen nieuwe misstap volgen.

Hasi denkt ook al vooruit aan de return in Moldavië, en uitte kritiek op het drukke programma. Amper enkele dagen na de terugwedstrijd moet Anderlecht alweer aan de bak op het veld van Dender, zondagnamiddag om 13u30. Herstel zal cruciaal zijn, maar eerst telt maar één ding: vanavond winnen voor eigen volk.

Prono Anderlecht - Sheriff Tiraspol

Anderlecht wint
Conference League

 Derde voorronde (Heen)
Aris Limassol Aris Limassol 18:00 AEK Athene AEK Athene
Rosenborg BK Rosenborg BK 18:00 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 18:00 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 18:00 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 19:00 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 19:00 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 20:00 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 20:00 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 20:00 Sabah Sabah
Differdange Differdange 20:00 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Praag Sparta Praag 20:00 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 20:00 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 20:30 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 20:30 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 20:45 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21:00 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 21:00 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
