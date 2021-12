Geen zege voor debuterende Storck! Europees avontuur Genk voorbij na nederlaag tegen Rapid Wien

Het Europese avontuur van Racing Genk zit erop. De Limburgers gaven voor de pauze niet thuis en de Oostenrijkers kwamen na een schitterende counter verdiend op voorsprong. Na de koffie toonde Genk een ander gelaat, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit. Een debuut in mineur voor Bernd Storck.

Racing Genk had minstens een punt nodig om zeker te zijn van de Conference League na Nieuwjaar. Mits een zege en een zege van West Ham tegen Dinamo Zagreb, overwinterden de Limburgers in de Europa League. Op veel steun van de Hammers hoefde Genk overigens niet te rekenen, want Zagreb kwam meteen op voorsprong.

Dan maar zelf de klus klaren tegen Rapid Wien. Genk had het lastig tegen de stugge Oostenrijkers. Storck koos voor drie aanvallers en Joseph Paintsil als meest vooruitgeschoven middenvelder, maar Racing Genk kon voor de pauze geen enkele keer op doel besluiten. Pijnlijk.

Maarten Vandevoordt behoedde Genk tot twee keer toe van een vroege achterstand. De Truienaar redde gevat op een afstandsschot van Grüll en pakte oog in oog met Kara uit met een prima reflex. Op het halfuur kregen de Oostenrijkers dan toch wat ze verdienden. Na Genks balverlies ging het plots snel. Na twee passen belandde het leer voor de linkervoet van Ljubicic, die de perfecte counter schitterend afrondde: 0-1, Genk virtueel uitgeschakeld.

Storck stuurt bij

Bernd Storck greep tijdens de rust in en voerde liefst drie wissels door. Cuesta werd als zes uitgespeeld, Onuachu werd het speerpunt. Het was de Nigeriaanse spits die meteen voor gevaar zorgde. Storck zat er bij zijn debuut overigens kort op. Hevig gesticulerend, roepen, vloeken... er zit temperament in de 58-jarige Duitser.

Het was een ander Genk dat uit de kleedkamer was gekomen veel druk vooruit, veel beweging én doelgevaar. Thorstvedt besloot op Gartler. Rapid Wien moest achteruit, maar bleef aartsgevaarlijk op de counter.

Gretige Oyen

Genk had een doelpunt nodig, Storck gooide met Juklerod en Oyen zijn laatste troeven op tafel. Oyen liet onmiddellijk zijn klasse zien, maar mikte nipt naast de eerste paal. Niet veel later ging de youngster op wandel in de Oostenrijkse zestien. Oyen gaf zijn visitekaartje af aan Storck en was het lichtpunt vanavond.

In de slotfase regende het nog hoekschoppen, maar de bal viel niet goed voor Racing Genk. Cuesta knikte de laatste kans naast. Zo zit het Europees avontuur voor Genk er al voor Nieuwjaar op. Bernd Storck en co. moeten zich vanaf nu focussen op het laatste overgebleven doel: de Jupiler Pro League, waar de inhaalrace spoedig moet worden ingezet. Te beginnen zondagavond in de Ghelamco Arena, waar de Buffalo's op Genk wachten.