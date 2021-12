Théo Bongonda na nieuwe nederlaag: "Schokeffect? De coach is geen tovenaar"

Racing Genk stapte donderdagavond voor de achtste opeenvolgende keer zonder zege van het veld. Rapid Wien profiteerde optimaal van de matige eerste helft van de Limburgers. Ook aanvoerder Théo Bongonda kon na de pauze het tij niet doen keren.

"Het was moeilijk om onze automatismen te vinden in de eerste helft. De tweede helft toonden we betere intenties. Hoewel het op dit moment niet altijd gemakkelijk is, moeten we positief blijven. Zo zag ik in de tweede helft een ploeg die wilde winnen en wilde scoren. Het is de voorbije dagen niet gemakkelijk geweest voor ons en voor de coach", aldus Théo Bongonda voor de camera van Sporza.

"In het verleden hebben we in de tweede helft vaak een scheve situatie kunnen ombuigen, maar vandaag is het ons helaas niet gelukt. We zijn als ploeg wel blijven drukken. Nu gaat de focus voor 100 procent op de competitie, want we willen nog steeds in POI geraken. We krijgen vier moeilijke matchen voorgeschoteld in de competitie, maar welke wedstrijd is op dit moment wel gemakkelijk voor Genk?"

Bernd Storck kon dus niet onmiddellijk voor de kentering zorgen. Théo Bongonda: "Dat de nieuwe coach niet voor een schokeffect zorgde? Hij is hier amper 24 uur, hij is geen tovenaar. Ook hij heeft tijd nodig. We hebben dringend resultaten nodig. Goed voetbal is even niet van tel. Veel tijd om teleurgesteld te zijn is er niet, we hebben veel werk op de plank."