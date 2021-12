Kristian Thorstvedt: "Ongelooflijk, de manier waarop we dat doelpunt slikken. Onvergeeflijk op dit niveau!"

Racing Genk verloor donderdagavond met het kleinste verschil van Rapid Wien. Nota bene na een Genkse hoekschop liep het fout. De Oostenrijkers staken in twee passes het ganse veld over en Ljubicic rondde de counter fraai af.

Ook Kristian Thorstvedt kreeg de Genkse motor daarna niet op toerental. De Noor knokte en zwoegde, maar het mocht niet baten. Na afloop zat het tegendoelpunt nog hoog. "Het is ongelooflijk dat we op die manier een doelpunt incasseren. Zoiets mag gewoon niet op dit niveau", aldus Thorstvedt in een reactie bij Sporza.

"De eerste helft hadden we het erg lastig, we worstelden met onszelf. In de tweede helft was er beterschap zichtbaar, maar we moeten doelpunten maken...", beseft de Noorse international.

Intussen gaat de negatieve reeks van Racing Genk verder. Nog voor Nieuwjaar moeten de Limburgers een kruis maken over de nationale beker en Europees voetbal. Al wat nog overblijft, is de Jupiler Pro League. Kristian Thorstvedt: "Hoeveel zijn het er? Acht matchen zonder zege, we moeten dringend het tij keren. Analyseren wat er fout gaat, want we moeten minder weggeven en zelf meer creëren. Dat er nu vier moeilijke wedstrijden aankomen? Ik heb ondertussen wel geleerd dat er in de Belgische competitie geen gemakkelijke wedstrijden zijn."