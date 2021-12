Bernd Storck allerminst tevreden met eerste helft van Genk: "Het was willen maar niet kunnen, het leek wel jeugdvoetbal"

Geen vliegende start voor Bernd Storck bij Racing Genk. De Duitser bleek niet over het wondermiddel te beschikken om Genk te doen swingen tegen Rapid Wien. Na een erg matige eerste helft vertoonde het Limburgse spel beterschap na de koffie, maar het mocht niet baten.

Daar waar John van den Brom zijn spelers naar de buitenwereld toe in bescherming nam, koos Bernd Storck ervoor om de dingen te benoemen zoals ze waren. Wat hij in zijn eerste 45 minuten als Genk-coach te zien kreeg, zinde hem niet. "We speelden een heel ontgoochelende eerste helft... Het was willen maar niet kunnen. We hebben gisteren en vandaag veel gesproken over wat we wilden doen in balbezit en balverlies, maar dat hebben we niet kunnen tonen op het veld."

"Ik zag in de eerste helft een gebrek aan agressiviteit en loopvermogen. Te veel eenvoudige dingen liepen fout. Het was echt maar niets. Wat ik tijdens de rust gezegd heb? Laat me stellen dat ik de juiste woorden gevonden heb. Ik heb hen gezegd dat we precies jeugdvoetbal aan het spelen waren. Bij het minste contact waren we aan het wachten op een fluitsignaal van de scheids. Dit is profvoetbal, he! Als je tijdens de training je lichaam niet in de strijd gooit, waarom zou je het tijdens de wedstrijd dan wel doen? Rapid Wien deed het de eerste helft wel uitstekend en blies ons zo weg", luidt de harde analyse van Storck.

Na de pauze toonde Genk tekenen van beterschap. Er kwam meer schwung in het elftal, maar gescoord werd er niet. Zo komt er na de nationale beker ook vroegtijdig een einde aan het Europees avontuur. "De reactie na de rust was goed. Vandaar ook dat ik de jongens nog even samenriep na afloop. Op de prestatie van de tweede helft kunnen we verderbouwen", besluit de 58-jarige Duitser.