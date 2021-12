Heel veel werk op de plank voor Storck, die POI ambieert: "Als alles goed zou gaan, had ik hier nu niet gezeten"

Bernd Storck wist dat hij bij Genk niet in een gespreid bedje terechtkwam, in tegenstelling tot zijn voorganger John van den Brom. Toch moest de Duitser de wenkbrauwen fronsen bij wat zijn team in de eerste helft tegen Rapid Wien op de mat legde.

Bernd Storck was op de persconferentie hard voor wat zijn team in de eerste helft presteerde. De Duitser noemde het jeugdvoetbal en zag een acuut gebrek aan agressiviteit. Na de pauze was er beterschap merkbaar, maar Genk kon niet verstoppen dat het op dit moment een ploeg zonder vertrouwen is.

"Ach, misschien is het normaal dat het op dit moment niet loopt. Als alles goed zou gegaan zijn, had ik hier nu niet gezeten. Natuurlijk is het ook een mentaal probleem. Op training liep het eigenlijk vrij aardig, dus ik schrok dat we op dat niveau acteerden in die eerste helft", aldus Bernd Storck.

Tijd om te treuren is er niet. De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op en Genk kan het zich niet veroorloven om nog meer averij op te lopen in de Jupiler Pro League. "Hard werken en leren, dat moeten we doen. Morgenmiddag trainen we opnieuw en toon ik de jongens wat er allemaal misging. Zowel qua looplijnen als op tactisch vlak is er nog heel veel werk voor de boeg. POI halen blijft ons doel, dus we gaan ons smijten! Zondag krijgen we met AA Gent alweer een stevige tegenstander voorgeschoteld, hopelijk kunnen we dan de volgende stap zetten", besluit Bernd Storck.