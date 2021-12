Dimitri de Condé legt vinger op de wonde: "Te veel spelers zaten met transfer in het hoofd"

Bernd Storck heeft bij Racing Genk niet voor een schokeffect kunnen zorgen. De Limburgers gingen donderdagavond met 0-1 onderuit tegen Rapid Wien. Het Europees avontuur zit erop voor Racing Genk, dat zijn pijlen nu volop op de Jupiler Pro League moet richten.

Tijdens de rust van de wedstrijd legde Dimitri de Condé, Head of Football van Racing Genk, de vinger op de wonde. "Dat tegendoelpunt kwam er na slecht afleggen, maar daarna lag alles open op de tegenaanval. Dat is niet de eerste keer", aldus De Condé voor de camera van Sporza.

"We zijn enorm kwetsbaar op het moment dat we zelf het spel willen maken. Dat zou niet mogen gebeuren. Je voelt dat we niet in een goede periode zitten, er is zo weinig vertrouwen in de bal. Het zit in de hoofden van onze jongens."

Dimitri de Condé kwam daarna nog even terug op de aanstelling van Bernd Storck. De Duitser moet de spelers wakker schudden, iets wat De Condé woensdag trouwens ook zelf deed.

"De spelers moeten de trainer volgen", was de niet mis te verstane boodschap van De Condé. "Jongens die voor Genk spelen, moeten ook voor de club en het logo spelen. En niet alleen voor een transfer. Ik denk dat bij veel spelers transferperikelen in het hoofd hebben gezeten, en niet alleen bij Onuachu."