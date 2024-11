Anderlecht is met een 9 op 9 uitstekend van start gegaan in de Europa League en heeft in Letland de kans om zijn positie bovenaan in de rangschikking nog verder te verstevigen. Anderlecht-trainer Hubert rekent op Degreef, Amuzu en Leoni in zijn basiselftal.

RFS: Fabrice Ondoa - Haruna Rasid Njie - Herdi Prenga - Daniels Balodis - Roberts Savalnieks - Adam Markhiev - Stefan Panić - Dmitrijs Zelenkovs - lasha Odisharia - Jānis Ikaunieks - Cedric Kouadio

Bank: Pavels Steinbors - Sergejs Vilkovs - Victor Osuagwu - Rostand Ndjiki - Elvis Stuglis - Darko Lemajić - Petr Mareơ - Ziga Lipuscek - Luka Silagadze



Anderlecht: Jan-Carlo Simic - Moussa N'Diaye - Francis Amuzu - Kasper Dolberg - Zanka - Theo Leoni - Mats Rits - Colin Coosemans - Anders Dreyer - Killian Sardella - Tristan Degreef

Bank: Ali Maamar - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Thomas Foket - Samuel Edozie - Mario Stroeykens - Nilson Angulo - Timon Vanhoutte - Amando Lapage

Vooraf

Prono RFS - Anderlecht

Anderlecht wint

Populairste 0-2

(9x) 1-2

(7x) 1-3

(5x)

Vergelijking RFS - Anderlecht

Punten

0 9

Gewonnen

0 3

Gescoorde doelpunten

0 6

Doelpunten tegen

0 2

Gele kaarten

0 7

Rode kaarten