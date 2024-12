Top acht ligt binnen handbereik: superefficiënt Anderlecht pleegt hold-up in Praag (maar ook weer zorgen)

Anderlecht heeft 14 op 18 gepakt in de Europa League. Met de nodige dosis overlevingskracht pakten ze ook bij Slavia Praag de drie punten. En daarmee zijn ze zeker dat ze in de play-offs zitten, maar het kan nog heel wat mooier worden, want momenteel staan ze gewoon derde in de algemene ranking.

David Hubert had heel zijn aanval vervangen voor de match in Tsjechië. Amuzu, Dolberg en Dreyer kregen samen met N'Diaye rust. Verschaeren moest op de flank gaan spelen en Leoni nam de plaats van Stroeykens over. Voor hem stonden ook Vazquez en Leoni. Blunder afgestraft door Angulo De bedoeling van Slavia werd héél snel duidelijk: zo veel mogelijk ballen in de box pompen en hopen dat de boomlange Chory er iets mee kon aanvangen. Het was alle hens aan dek vanaf de eerste minuut, maar in minuut 9 kreeg paars-wit een vervroegd kerstcadeautje. © photonews Na goed druk zetten van Leoni verloor de verdediging de bal en Angulo kon afwerken in een leeg doel. 0-1 en een droomstart. Slavia bleef echter bij zijn game plan: duwen en voorzetten. Dat leverde enkele hete standjes op voor het doel van Colin Coosemans, die ook een paar goed moest tussenkomen. Zorgen om scorende Verschaeren De 1-1 hing in de lucht tot... Vazquez achter een diepe bal aanging, zich sterk maakte en Verschaeren bediende: van buiten de zestien hing de 0-2 tegen de netten. Een opsteker voor Verschaeren alweer, al waren er ook zorgen rond hem. Hij blesseerde zich aan de schouder en moest binnen blijven bij de rust. Het is afwachten hoe dat evolueert eens de spieren koud staan. De tweede helft was gewoon overleven voor Anderlecht. De ballen bleven maar komen en na een corner kon Chory dan toch de 1-2 scoren. En laat ons eerlijk zijn: dat was niet meer dan verdiend. Slavia verdiende zeker een punt, maar kreeg dat niet. Overleven Bij Anderlecht bleven ze er hun hoofd voorleggen. Het was werken geblazen en dan stonden er met Simic, Augustinsson, Rits en Dendoncker wel wat jongens op het veld waarmee je de loopgraven in kan. Anderlecht staat nu vierde in de Europa League en kan niet meer uit de top 24 vallen. De top acht wordt het volgende doel met nog een verplaatsing naar Viktoria Pilsen en een thuismatch tegen Hoffenheim. Het zou een fameuze stunt zijn al. En twee wedstrijden minder te spelen voor die play-offs dan.