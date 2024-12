Colin Coosemans redt Anderlecht opnieuw: "Vanaf nu kunnen we hoger mikken"

Anderlecht heeft met 1-2 gewonnen van Slavia Praag. Een overwinning waar Colin Coosemans uiteraard een grote rol in speelde.

Het was niet gemakkelijk, maar RSC Anderlecht keerde donderdagavond terug van zijn Europese trip naar Slavia Praag met de drie punten. "Er was veel solidariteit", legde Colin Coosemans uit aan de RTBF. "Het plan dat in de eerste helft werd uitgevoerd, werkte goed. En eerlijk gezegd, in de tweede helft was het overleven. Maar de mentaliteit van het team was vandaag perfect."

"Slavia heeft een specifieke speelstijl en we wisten dat een zware wedstrijd op ons wachtte waar niets cadeau zou worden gegeven. We hebben gevochten en zijn als overwinnaar uit de strijd gekomen", vervolgde hij.

De Mauves kunnen opnieuw hun doelman en aanvoerder bedanken, die zijn verdediging gerust wist te stellen aan het einde van de wedstrijd. "Over mijn beslissende redding aan het einde van de wedstrijd? Ik moet de wedstrijd nog analyseren, maar ik ben tevreden."

"Het enige misschien is dat we niet genoeg hebben gespeeld in de tweede helft, vooral met de druk die Slavia uitoefende. Maar aan het eind tellen alleen de drie punten."

Anderlecht is nu verzekerd van deelname aan de Europa League play-offs. "We hebben er voor de wedstrijd een beetje over gesproken. We zeggen tegen elkaar dat we als groep hoger moeten mikken zonder druk", vervolgde Coosemans.