David Hubert wou héél drastisch ingrijpen, maar bedacht zich: "Bewonderenswaardig!"

RSC Anderlecht boekte een belangrijke overwinning tegen Slavia Praag, maar de vreugde over deze prestatie werd overschaduwd door een incident in de eerste helft.

Verdediger Mathias Zanka Jørgensen kreeg het aan de stok met Slavia-aanvaller Tomas Chory na een zware woordenwisseling. Volgens Zanka ging het om een racistische uitspraak die hem diep raakte.

Al vroeg in de wedstrijd had de Deense verdediger de scheidsrechter al aangesproken, maar wat er precies gezegd is, bleef binnenskamers. Volgens bronnen ging het echter om bijzonder expliciete taal die alle grenzen overschreed.

Coach David Hubert reageerde na de wedstrijd vol afschuw op het voorval. “Wat er gezegd is, hoort absoluut nergens thuis, ook niet op een voetbalveld", stelde hij resoluut. “Onze speler heeft gehoord wat hij heeft gehoord, en ik begrijp niet hoe mensen zulke dingen kunnen zeggen."

"Ik was zelfs bereid om het veld te verlaten, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om door te spelen. Dat Zanka zijn concentratie kon behouden, is bewonderenswaardig.”

Hubert benadrukte dat Anderlecht een klacht zal indienen bij de UEFA en dat de club de protocollen voor racisme strikt zal volgen. De vermeende dader, Tomas Chory, hield zich echter van de domme en ontkende alle aantijgingen.

"Racisme hoort nergens thuis, en we zullen alles doen wat nodig is om gerechtigheid te krijgen", benadrukte Hubert. Ondanks deze donkere schaduw op de wedstrijd, maakte Anderlecht sportief indruk. Het team zette een solide prestatie neer en droeg bij aan een historische week voor het Belgische voetbal.