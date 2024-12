Nadat Zanka slachtoffer werd van racisme door Slavia-speler: Anderlecht-doelman Coosemans bekogeld met moer en bekers

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht had het niet gemakkelijk in Tsjechië, maar won wel met 1-2 van Slavia Praag. Toch zal het niet de meest aangename wedstrijd zijn geweest voor paars-wit...

Het heeft enorm veel moeite gekost, maar Anderlecht is na de 1-2 zege tegen Slavia Praag zeker van de top 24 in de League Phase van de Europa League. De euforie was groot, al verliep niet alles zoals gehoopt.

Zo werd Mathias Zanka Jorgensen slachtoffer van racisme. Volgens Het Laatste Nieuws zou Slavia-spits Tomas Chory tot twee keer toe racistische uitlatingen richting de Anderlecht-verdediger hebben geroepen.

Anderlecht kwam ondertussen ook met een statement, zonder de speler bij naam te noemen. Maar dit was niet het enige incident.

Je zou denken dat het rustig blijft als er geen bezoekende supporters aanwezig zijn, maar niets is minder waar. Zo kreeg doelman Colin Coosemans een moer naar zich gegooid.

"Ik kreeg een moer naar mij gegooid. Die belandde gelukkig op mijn kuit, maar dat zijn zaken die niet thuishoren in een voetbalstadion", vertelde hij volgens HLN achteraf. Na het laatste fluitsignaal kreeg hij dan weer bekers richting hem geworpen.