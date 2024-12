🎥 De euforie was enorm bij Anderlecht na felbevochten zege: zo ging het eraan toe in de kleedkamer

Anderlecht is zeker van een plaats in de top 24 van de Europa League. De euforie na de 1-2 zege tegen Slavia Praag was dan ook enorm, dat bewijzen beelden uit de kleedkamer duidelijk.

Anderlecht heeft een enorme stap gezet in Europa. Paars-wit is helemaal zeker van de top 24 in de League Phase van de Europa League. Er werd donderdag met 1-2 gewonnen van Slavia Praag. De overwinning heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar de punten zijn binnen voor Anderlecht. Paars-wit kwam in de eerste helft al 0-2 op voorsprong, eigenlijk tegen de gang van het spel in. Toch wisten de Brusselaars hun voorsprong te behouden, al kwam Slavia Praag nog tot op 1-2. Na afloop was de euforie enorm bij Anderlecht. Dat kunnen we duidelijk afleiden uit video's die de club op haar sociale media plaatste na afloop. Mood. 🟣⚪️ #UEL #SLAAND pic.twitter.com/BS0qzyvCm4 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 12, 2024 Traditie. 🟣⚪️ #UEL #SLAAND pic.twitter.com/cR4nAHI3kJ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 12, 2024