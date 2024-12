We hadden er bijna geen geloof meer in: een speler van Anderlecht stond op de best mogelijke tijd op

In moeilijke tijden moest David Hubert in Praag vertrouwen op spelers die tot nu toe nog niet hadden gepresteerd. En met succes. Vooral Nilson Angulo dan, die eindelijk zijn referentiematch speelde.

Met de blessures van Mario Stroeykens, Samuel Edozie en in mindere mate Thorgan Hazard, de kwetsbaarheid van Francis Amuzu en de vormcrisis van andere spelers zoals Yari Verschaeren of Nilson Angulo, was er genoeg redenen om David Hubert tot wanhoop te drijven.

Ondanks het overvolle schema van RSC Anderlecht, bleef de roulatie tot nu toe beperkt, zowel door een gebrek aan opties als door een gebrek aan spelers met voldoende niveau op de bank. Het vervangen van Amuzu door Angulo of Stroeykens door Verschaeren was tot nu toe gewoonweg niet voldoende. Hetzelfde gold voor Vazquez in plaats van Dolberg.

Yari Verschaeren bevestigt

Maar deze keer was er geen keuze meer: de blessuregolf heeft David Hubert gedwongen om in Praag te starten met een 'B-team' in de aanval - Verschaeren, Vazquez, Angulo. Alle drie stonden ze onder druk en stuurden ze een zeer positief signaal naar hun coach.

Voor Verschaeren is dit eerder een bevestiging dan een verrassing, enkele dagen na zijn doelpunt tegen Beerschot. Alsof de geruchten over een vertrek in januari eindelijk wat urgentie brachten in het spel van de "Kid", die een erg mooi doelpunt scoorde in de Eden Arena. Zijn schouderblessure is jammer, maar niet catastrofaal.

Angulo bewijst eindelijk dat hij een optie is

Nilson Angulo daarentegen heeft echt indruk gemaakt... en dat was wél verrassend. Hij die werd gezien als een technisch begaafde buitenspeler, maar vaak nonchalant en vooral niet erg doeltreffend in zijn keuzes, slaagde bijna overal in tegen Slavia Praag. Elke versnelling lokte een fout of gevaarlijke situatie uit, elke dribbel had een doel, elke technische actie had nut - en zijn doelpunt was niet dat van een speler zonder voetbalintelligentie.

We kunnen spreken van een topoptreden voor de Ecuadoraan, waarover Jelle Coen onlangs zei dat hij naar zijn mening niet veel meer te zoeken had bij RSCA Futures. Het probleem was echter dat Angulo in het A-elftal tot nu toe niet had laten zien dat hij zijn plaats verdiende. Dat is nu eindelijk gebeurd. Gezien het onvermogen van Amuzu om zich te handhaven in de basisopstelling ...