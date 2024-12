Slavia Praag komt nu zelf met reactie op beschuldigingen van racisme door een speler

Slavia Praag heeft gereageerd op de beschuldigingen van racisme door speler Tomas Chory. De club ontkent dat er iets gebeurd is.

Anderlecht heeft donderdagavond met 1-2 gewonnen van Slavia Praag in de Europa League. Daardoor zijn ze ook zeker van een plaats in de top 24 in de League Phase.

De top 8 ligt binnen handbereik, maar toch was na afloop niet iedereen gelukkig. Anderlecht-verdediger Zanka zou namelijk het slachtoffer zijn geweest van racisme.

Dat door een speler van Slavia Praag. Anderlecht liet in een statement al weten dat het in nauw contact blijft met de UEFA om de zaak op te volgen, maar noemde geen namen.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Tomas Chory. De krant meldt ook dat Slavia Praag in een eigen statement alles ontkent.

"We hebben er vertrouwen in dat onze speler geen racistische opmerkingen heeft gemaakt. Sinds lang veroordelen wij racisme, het is voor ons onaanvaardbaar en we hebben verschillende preventieve programma’s lopen binnen onze club om haat en intolerantie in welke vorm dan ook te bestrijden", klinkt het bij de club.