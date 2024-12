Anderlecht kan het ook zonder het mooie spel: "We hebben echt afgezien"

RSC Anderlecht heeft donderdag een zeer belangrijke overwinning behaald tegen Slavia Praag. Een zege in zeer moeilijke omstandigheden.

Anderlecht heeft een uitstekende prestatie geleverd door Slavia Praag op hun eigen veld te kloppen met 1-2. Toch moest paars-wit in de tweede helft flink aan de bak.

"We hebben echt geleden, vooral in de tweede helft", begon Anderlecht-speler Leander Dendoncker na de wedstrijd bij de RTBF. "In de eerste helft waren we erg efficiënt."

"Ik denk dat we af en toe goed konden spelen en eruit konden komen, en dat ontbrak een beetje in de tweede helft. We zijn niet vergeten hoe we moeten spelen, maar zij zetten meer druk omdat ze met 2-0 achter stonden."

Anderlecht is nu gekwalificeerd voor de play-offs maar kan ook aanspraak maken op een directe plek in de achtste finales. Toch raakt de Rode Duivel niet in de ban van euforie.

"In het voetbal kan alles heel snel veranderen. Dus we moeten nederig blijven en heel hard blijven werken. Er zijn veel wedstrijden die snel op elkaar volgen", antwoordde hij.