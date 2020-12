45+1

Reguilon en Seck vechten een vreemd duelletje uit. UIteindelijk komt Seck in balbezit en is Reguilon not amused dat hij geen fout mee krijgt.



43

Beiranvand houdt Vinicius van 1-0!

Moura zet Vinicius alleen voor doel. Beiranvand lijkt net iets te snel uit zijn doel te zijn gekomen maar kan toch knap redding brengen op het schot.



40

De uittrappen van Beiranvand waren niet fantastisch aan het begin van deze wedstrijd. Zijn werptechniek daarentegen is zeer goed. Hij gooit met gemak enkele meters voorbij de middellijn.



37

Gelin kan Bale niet helemaal afstoppen op de rechterflank. De bal achteruit wordt nog aangeraakt door Beiranvand waardoor het doelgevaar geweken is.



36

Joe Hart toont zich op een corner van Buta. Hij onderschept de voorzet met een sierlijke duik.



34

Uitstekende parade Beiranvand

Beiranvand kan een schot van Lo Celso uitstekend uit zijn doel pareren.



33

Benavente vergeet het af te maken

Antwerp laat de bal mooi rondgaan. Benavente wordt het straatje ingestuurd maar Benavente mist zijn eerste controle volledig waardoor de hoek wel heel schuin wordt. Zijn schot is ongevaarlijk.



27

Opnieuw een kansje voor de Spurs. Lo Celso maakt zich knap vrij maar het vervolg is wat slapjes. Uit de daaropvolgende corner slaat Beiranvand helemaal naast de bal. Gelukkig voor Antwerp wordt het gewoon een nieuwe corner, die Beiranvand wel kan wegboksen.



26

Seck gaat wat opzichtig aan Lucas Moura hangen. De Braziliaan zet zich door op snelheid maar wordt dan foutief afgestopt.



25

Gele kaart voor Abdoulaye Seck





24

MĂ©t supporters vanavond

In Engeland zitten er sinds vorig weekend opnieuw supporters in de stadions, althans in sommige gebieden. Ook vanavond in de Europa League is dat het geval.



20

Verdedigend staat het goed bij Tottenham maar wat wil je met Mourinho als trainer. De afgelopen jaren is de Portugees toch wel dé specialist gebleken in het parkeren van de bus achterin.



19

Vinicius opportunistisch

Na mistasten achterin bij Antwerp komen Vinicius en Bale in een gevaarlijke positie. Vinicius probeert het alleen van ver, het blijkt een opwarmertje te zijn voor Beiranvand.



17

Tanganga ligt geveld op de grond. Zijn schouder lijkt uit de kom. Dier loopt zich al warm.



10

Gelin moest oppassen met Vinicius in de buurt. De Antwerp-verdediger start ruim voor zijn tegenstander in de sprint naar de bal maar Vinicius haalt hem vlot in. Beiranvand kan zich net op tijd op de bal gooien.



7

Lukaku kan op snelheid doorgaan op links maar zijn voorzet wordt nog net geblokkeerd en bereikt Benavente niet.



5

Beiranvand oogt niet secuur. Eerder trapte hij een bal niet goed weg, nu laat hij een voorzet door zijn handen glippen. Al hinderde Tanganga de Iraniër wel maar er werd niet gefloten voor een overtreding.



4

Antwerp eist de bal op en komt even piepen in het strafschopgebied van Tottenham maar Buta stond buitenspel.



1

De bal rolt!

Na een minuut stilte voor de overleden Paolo Rossi is de wedstrijd op gang getrapt.



1

Tottenham - Antwerp: 0-0







Vooraf: Kan Antwerp met de groepswinst gaan lopen in Londen?

Mourinho en Leko zorgen toch voor enkele verrassingen in de basiself. Zo starten De Laet, Mbokani, Miyoshi en Juklerod op de bank. Bij Tottenham moet het gouden duo Kane-Son ook plaatsnemen op de bank. Net zoals in de heenwedstrijd start Bale.