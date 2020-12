Antwerp moet meerdere erkennen in Tottenham en hoopt op meeval bij loting: "Moeten kunnen winnen"

De kwalificatie alleen al was een heel mooie prestatie voor Antwerp, groepswinst zou het helemaal afmaken. Het had niet mogen zijn want Antwerp onderging de wet van de sterkste in Londen en zag de groepswinst naar Tottenham gaan.

"Het is een logische nederlaag als je de wedstrijd bekijkt", klinkt het bij Manuel Benson. "We waren te veel gefocust om geen goal binnen te krijgen", klinkt het verder voor de microfoon van Sporza. Ook kapitein Faris Haroun gaat mee in het verhaal van Benson. "In de eerste helft houden we het goed vol en was een gelijkspel een fair resultaat. Dan komt de kwaliteit van sommige spelers bij hen naar boven en bij die vrije trap volgden we niet goed genoeg...", vertelt Haroun. Leko Antwerp-coach Ivan Leko beseft dat Antwerp nu een gunstige positie verliest bij de loting maar hoopt toch nog op een tegenstander waarvan ze kunnen winnen. "We hebben laten zien dat we een moeilijke tegenstander kunnen zijn. Ik wil nu een ploeg treffen waarvan we kunnen winen, al zullen altijd de underdog zijn", begint hij nu al het psychologisch spelletje.