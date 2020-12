Doelman van Antwerp in team van de week Europa League bij SofaScore

Bij Antwerp werd gisterenavond niet voor Jean Butez gekozen in doel tegen Tottenham, maar wel voor Alireza Beiranvand. De doelman deed het goed en had enkele puike reddingen in huis tegen de sterren van de Engelse topclub.

SofaScore beloont hem nu, want ze hebben Beiranvand een plaats gegeven in het team van de week in de Europa League. Hij kreeg gisterenavond een rating van 8.0. Ook Lo Celso, die voor Tottenham kon scoren tegen Beiranvand, staat bij SofaScore in het team van de week.

šŸŒ | Team of the Week



Our final TOTW of the 2020/21 Europa League group stage is here!



Dinamo Zagreb's 3:1 win v CSKA Moscow means they're the only club with 2 players in our XI, while PSV's Joel Piroe & Hoffenheim's Maximilian Beier share our Player of the Week award! šŸŒŸ#UEL pic.twitter.com/BeelOlDYxS