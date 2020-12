Leko spreekt zich uit over keeperskwestie na sterk optreden van Beiranvand: "Geen beslissingen nemen onder druk"

Het lange geduld van Alireza Beiranvand, en met hem veel Iraanse voetbalfans, werd donderdag eindelijk beloond. De doelman van Antwerp liet een sterke prestatie optekenen bij zijn debuut en droomt stiekem van meer, maar Ivan Leko lijkt niet van plan om Butez te slachtofferen.

'Eindelijk', moeten de duizenden Iraanse voetbalfans gedacht hebben. Ze bestoken de Antwerpse clubmedia al maanden met vragen over wanneer ze hun nationale held eindelijk eens aan het werk kunnen zien.

Donderdag was het dan zover en het debuut van de Iraniër was sterk. "Hij deed het goed. Hij stond in doel omdat hij het verdiende. Omdat hij kwaliteiten heeft", beoordeelde Ivan Leko de prestatie van zijn doelman in Het Nieuwsblad.

Maar een keeperskwestie lijkt niet aan de orde bij de Great Old. "Het is niet zijn schuld dat we twee eerste keepers hebben. Maar ik ga hier nu geen big story van maken. Ik weet dat er veel druk is (uit Iran, nvdr.) om hem op te stellen, maar we moeten geen beslissingen nemen onder druk. Butez heeft er al goeie maanden opzitten."

Butez zal dus tegen Club Brugge wellicht opnieuw in doel staan.