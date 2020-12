Alireza Beiranvand, een opmerkelijk debuut van de Iraanse held

De Iraanse fans bestookten al wekenlang de sociale media van Antwerp, en kregen gisteren gehoor: Alireza Beiranvand, hun held, stond voor het eerst tussen de palen tegen Tottenham. Beiranvand kon terugblikken op een goede wedstrijd, al viel ook zijn ietwat aparte stijl van keepen op.

Het nagelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium, er zijn slechtere oorden om je debuut voor je nieuwe club te maken. Beiranvand moest er maanden op wachten, maar donderdag was het dan eindelijk zover voor de 28-jarige goalie.

Ondanks zijn internationale ervaring (33 caps voor Iran), leek Beiranvand onder de indruk van de omstandigheden. Zo ging hij in de openingsfase tot tweemaal toe onder een hoge bal en liet hij zich -niet voor het laatst- betrappen op een slechte lange bal. De goede voetjes van Butez heeft de Iraniër niet, ook al ging het afgelopen zondag mis voor de Franse goalie.

Dal Paran

Los hiervan zat Beiranvand goed in de wedstrijd. Hij liet zich meermaals opmerken met zijn beruchte lange (en opvallend strakke) uitgooien. Een talent dat hij te danken heeft aan Dal Paran, een populair spelletje waarbij de Iraniërs een steen zo ver mogelijk proberen te gooien. Maar ook, en vooral, had hij enkele puike reddingen in huis.

Zo hield hij vlak voor rust Vinicius van een doelpunt door snel en gepast uit te komen. Dat de bal in zijn kruis belandde, zijn de risico's van het vak. Op de vlottende vrije trap van Bale had hij nog een ultiem antwoord klaar, maar Beiranvand had de pech dat Vinicius sneller reageerde dan de defensie van de Great Old. Ook de reflex op een harde knal van Son mocht gezien worden.

Onorthodox

Filip Joos catalogeerde Beiranvands manier van spelen onder de noemer 'onorthodox', Gert Verheyen sprak op Sporza dan weer van 'speciaal'. Of hij Jean Butez meteen uit de ploeg zal spelen, durven we te betwijfelen. Maar het is wel duidelijk dat Antwerp met Beiranvand een doelman met kwaliteiten achter de hand heeft, én eentje met een hoekje af. En zo zijn er de voorbije decennia wel enkele gepasseerd op de Bosuil...