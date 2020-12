Mourinho blij met prestatie tegen Antwerp: "Joe Hart heeft volgens mij niets moeten pakken"

Al zei Mourinho voor de aftrap van de wedstrijd tegen Antwerp dat hij niet noodzakelijk de groepswinst wou aangezien Tottenham van geenenkele tegenstander schrik moest hebben in de volgende ronde, hij was toch zeer blij met de overwinning achteraf.

"We hebben Antwerp de kans niet gegeven om aan ons doel te komen en hebben hen hoog opgevangen", klinkt het bij de trainer van Tottenham. "Ik denk niet dat Joe Hart (doelman, red.) één save heeft moeten maken."

Mourinho was bij het tweede doelpunt zeer blij: "game over", pikt de Portugees meteen in. "Soms is de tegenstander nog gevaarlijk bij 2-0 maar Antwerp was altijd ver van onze goal dus ik wist vanaf dan dat het binnen was."

Mourinho loofde ook de prestatie van Giovanni Lo Celso. De Argentijn was een van de uitblinkers bij Tottenham centraal op het middenveld en beloonde zijn prestatie met een doelpunt nadat hij in de eerste helft ook al zeer dreigend was. "Dit was de Gio die we graag zien en die we nog nodig zullen hebben", besluit Mourinho.