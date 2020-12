Antwerp moet wet van de sterkste ondergaan en verliest van Tottenham

Antwerp is er niet in geslaagd om de groepswinst te veroveren in de Europa League. Tottenham was ditmaal de betere ploeg en kon met 2-0 winnen thuis. Zo springen de Spurs over Antwerp naar plaats in in de groep.

Antwerp begon met wel wat wijzigingen aan de aftrap in Londen. De Laet, Mbokani en Butez bleven op de bank. Zo kreeg de Iraniër Beiranvand voor het eerst een kans tussen de palen. Mourinho moest winnen om groepswinst te veroveren maar hij liet het duo Son-Kane wel op de bank. Beiranvand liet zich ook gelden in de eerste helft, in positieve en negatieve zin. Het wegtrappen van de bal was niet altijd even secuur en bovendien sloeg hij ook een keer volledig naast de bal bij een corner. Al stond hij wel paraat om redding te brengen op pogingen van Lo Celso en Vinicius. Benavente wrong de enige grote kans van Antwerp in de eerste helft de nek om door de bal niet goed mee te nemen. De hoek werd te scherp, het schot ongevaarlijk. Bale breekt de ban In de tweede helft boede Mourinho zich op bij het - volgens hem dan toch - tijdrekken van Antwerp. De Portugees wou duidelijk voor groepswinst gaan. Na een fout van Seck kreeg Tottenham een vrije trap vanop zo'n 30 meter. Bale trapte de bal rechtstreeks met zijn typische traptechniek. Beiranvand kon de bal uit de winkelhaak pareren maar kon hem niet naar buiten duwen. Vinicius volgde uitstekend en trapte de 1-0 in het lege doel. Son-Kane Bij Tottenham kwamen Son en Kane er dan in, al was de groepswinst al wel binnen op dat moment voor de Spurs. Antwerp moest komen maar het lukte ze niet om een vuist te maken. De Spurs bleven de gevaarlijkste ploeg via Son en Bergwijn. Uiteindelijk kon Lo Celso de 2-0 voorbij Beiranvand schuiven op assist van Kane. Geen reekshoofd Als tweede uit de groep zal Antwerp bij de loting maandag geen reekshoofd zijn al zullen ze bij Antwerp wel heel tevreden zijn met de kwalificatie voor de volgende ronde.

Geen reekshoofd betekent dat ze een groepswinnaar zullen tegenkomen in de volgende ronde (of een derde uit de Champions League). Onder andere AS Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen en Napoli zijn de mogelijke tegenstanders.