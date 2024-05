Union gaat met dezelfde elf als tegen Cercle Brugge op zoek naar de titel tegen RC Genk

De laatste speeldag is aangebroken. Net zoals vorig jaar is er nog niet besilst wie kampioen zal worden. Al zal Union moeten hopen op een klein mirakel om zelf nog die felbegeerde titel te pakken. Of stelt Genk de vierde plaats veilig?

Tussen droom en nachtmerrie

Een tweede plaats als promovendus in 2021/2022, een derde plaats in 2022/2023 en op één wedstrijd van de titel. De Union-supporter die in 2021 de titel in 1B vierde, kon enkel maar van zo'n overstap naar het hoogste niveau dromen. En toch lijkt diezelfde supporter na dit seizoen teleurgesteld achter te blijven na een seizoen waarin Union opnieuw meedeed voor de titel.

Het kan nog voor de Brusselaars op de laatste speeldag maar de riante voorsprong van 7 punten op Anderlecht en vooral die 19 op Brugge zijn helemaal verdwenen na de halvering van de punten en de slechte 0/12 bij de start van de play offs.

10%

"We hebben nog 10% kans", vertelde Union-trainer Blessin op de persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Die 10% houdt dus in dat Club Brugge verliest van Cercle en dat Union zelf wint van Genk. "We gaan die 10% kans proberen grijpen", besloot hij resoluut.

Genk voor zekerheid

Als vorig seizoen ons één ding geleerd heeft, is het wel dat er veel mogelijk is op de slotspeeldag in de Jupiler Pro League. Wie vorig jaar aan de keerzijde van die medaille stond, was Racing Genk. De Limburgers staan momenteel op een 4e plaats en moeten hopen dat Cercle geen punten pakt tegen Club of dat ze zelf punten pakken tegen Union om hun ticket voor de Conference League veilig te stellen.

Het zal voor Union een erezaak worden om de stadsrivaal Anderlecht voor het derde jaar op rij achter zich te houden. Als ze winnen van Genk,, is dat het geval. Bovendien plaatst Union zich dan voor de voorrondes van de Champions League. Een magere troost na zo lang aan de leiding te hebben gestaan?