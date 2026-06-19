Transfernieuws en Transfergeruchten 19/06: Gerkens

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/06: Gerkens
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 19/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Gerkens

‘Na nieuwe huur voor Vanzeir: Cercle Brugge neemt beslissing over Gerkens’

Cercle Brugge heeft na de verlengde huur van Dante Vanzeir opnieuw een belangrijke knoop doorgehakt. De Vereniging zal de aankoopoptie van Pieter Gerkens niet lichten, waardoor de ervaren middenvelder voor een nieuwe uitdaging staat. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06

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Brazilië Brazilië 20/06 Haitï Haitï
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