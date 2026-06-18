Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

De zoektocht van Dender naar een nieuwe trainer lijkt bijna afgerond. Jonathan Alves, die deze zomer vertrekt als assistent van Club Brugge, staat op een zucht van zijn eerste grote uitdaging als hoofdcoach in het profvoetbal. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06

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Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 3-1 Senegal Senegal
Irak Irak 1-4 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 3-0 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 3-1 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 1-1 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 4-2 Kroatië Kroatië
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