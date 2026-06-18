Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

De zoektocht van Dender naar een nieuwe trainer lijkt bijna afgerond. Jonathan Alves, die deze zomer vertrekt als assistent van Club Brugge, staat op een zucht van zijn eerste grote uitdaging als hoofdcoach in het profvoetbal. (Lees meer)