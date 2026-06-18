OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

Cercle Brugge heeft zijn eerste zomeraanwinst beet. De Vereniging haalt Lazare Amani terug naar de Jupiler Pro League. De Ivoriaanse middenvelder tekende tot 2028 en brengt een pak ervaring mee na passages bij onder meer Union SG, Standard en Charleroi.

Cercle Brugge heeft donderdag zijn eerste zomertransfer officieel bekendgemaakt. Lazare Amani, een (niet zo'n) oude bekende voor de volgers van de Jupiler Pro League. Hij tekende een contract voor twee seizoenen, tot juni 2028. De middenvelder komt over van het Griekse Kifisia.

Bekende naam keert terug naar België

Amani kent de Belgische competitie al héél goed. In 2016 kwam hij bij KAS Eupen terecht en nadien bij Charleroi. De Carolo's verhuurden hem aan Estoril, waar hij kampioen werd van de Portugese tweede klasse, en nadien aan Union SG.

In de zomer van 2022 namen de Brusselaars hem definitief over. Hij won er in 2024 de Beker, de competitie en de Supercup. Datzelfde jaar veroverde hij met Ivoorkust ook de Afrika Cup. In januari 2025 was het tijd voor een nieuw avontuur, hij vertrok naar Standard op huurbasis.

Eens hij terug naar Union moest, was er geen plaats meer voor hem. Na een tijdje zonder club te hebben gezeten kwam de 28-jarige Ivoriaan bij Kifisia terecht in Griekenland. Na meer dan 230 officiële wedstrijden in België en een kort Grieks avontuur keert hij dus terug.





Murchio ziet perfecte versterking

Technisch directeur Luciano Murchio is gelukkig met zijn nieuwe speler. "We zijn erg blij om Lazare Amani te mogen verwelkomen bij Cercle", vertelde hij volgens de clubwebsite. "Hij is een speler met heel wat ervaring in deze competitie, onder andere bij Union, één van de sterkste ploegen van de voorbije seizoenen."

"Lazare past perfect in onze speelstijl: dynamisch, met durf om vooruit te voetballen en de intensiteit om te verdedigen. Hij brengt evenwicht in onze kern en zal de spelers rondom hem helpen te groeien. We kijken ernaar uit om te zien welke impact hij op de ploeg zal hebben", besluit Murchio.