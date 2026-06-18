'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'
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Mathias Delorge heeft zich bij KAA Gent stevig in de kijker gespeeld. De 21-jarige middenvelder zou interesse genieten van Bologna, waar Domenico Tedesco net aan zijn eerste avontuur in de Serie A is begonnen.
Na een geslaagde uitleenbeurt aan Lierse in de Challenger Pro League brak Mathias Delorge helemaal door bij STVV, de club waar hij ook werd opgeleid. Na één sterk seizoen bij de Kanaries trok de Jonge Duivel in de zomer van 2024 voor drie miljoen euro naar KAA Gent. Dat leek toen al een slimme zet van de Buffalo’s.
Die indruk werd de voorbije twee seizoenen alleen maar bevestigd. Gent haalde collectief niet altijd het verhoopte niveau, maar enkele spelers wisten zich wél te onderscheiden. Delorge hoort daar duidelijk bij.
Tedesco en Bologna willen Delorge
Deze zomer is er dan ook buitenlandse interesse voor de 21-jarige middenvelder, die nog tot 30 juni 2028 vastligt in de Planet Group Arena. Volgens tvdellosport toont Bologna duidelijke interesse in Delorge.
De Italiaanse club eindigde vorig seizoen als achtste in de Serie A en won in 2025 de Coppa Italia. Bologna staat intussen onder leiding van Domenico Tedesco, die er pas neerstreek. De club zou mogelijk tot zeven miljoen euro moeten betalen, het bedrag waarop Delorge door Transfermarkt wordt geschat.
— Luca Cilli (@Luca_Cilli) June 17, 2026
🔴🔵 Al #Bologna piace Mathias #Delorge del #Gent, centrocampista classe 2004. L’idea del club è quella di inserire in mezzo un giovane, e fra i calciatori osservati c’è anche lui @tvdellosport pic.twitter.com/xTu0vbbhAW
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